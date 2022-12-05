Tibet'te Kar Leoparı Yavrusu Doğaya Salındı

LHASA, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en yüksek koruma listesindeki bir tür olan kar leoparı, ülkenin güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'nın kırsal bölgesinde kurtarıldıktan aylar sonra Pazar günü doğaya salındı.

LHASA, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en yüksek koruma listesindeki bir tür olan kar leoparı, ülkenin güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'nın kırsal bölgesinde kurtarıldıktan aylar sonra Pazar günü doğaya salındı.

Lhunzhub ormancılık ve otlak idaresinde çalışan Luo Qin, Temmuz ayında, ilçedeki bir köylünün tırtıl mantarı kazmaya giderken kıvrılmış pozisyonda yatan iki zayıf yavru bulduğunu söyledi.

Yavrulardan biri kurtarma çalışmalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kar leoparının bakımından sorumlu bir vahşi yaşam korucusu olan Tenzin Dargye, şu anda neredeyse altı aylık olan erkek yavrunun vahşi doğaya salınacak kadar sağlıklı olduğunu ve doğaya alıştığından emin olmak için yavrunun durumunu takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

Lhunzhub ilçesinde bu yıl bir kar leoparı, altı kara boyunlu turna ve 10'dan fazla beyaz dudaklı geyik dahil olmak üzere ülkenin en yüksek koruma listesindeki birçok vahşi hayvan kurtarıldı.