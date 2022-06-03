Tibet'te Geleneksel Tuz Hasadı - Haberler

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Tibet'te Geleneksel Tuz Hasadı

Xinhua - Güncel
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Tibet'te Geleneksel Tuz Hasadı

QAMDO, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qamdo'daki Mangkam ilçesine bağlı Naxi kasabasındaki tuzlalarda çalışan bir köylü, 26 Mayıs 2022.

QAMDO, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Qamdo'daki Mangkam ilçesine bağlı Naxi kasabasındaki tuzlalarda çalışan bir köylü, 26 Mayıs 2022. Mangkam ilçesinin yerel halkı, tuz madenlerinden ve göletlerden tuzlu su toplanarak ve kristalleşene kadar güneşte buharlaştırılarak yapılan geleneksel yöntemle tuz hasadını sürdürüyor. (Fotoğraf: Chen Shangcai/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Güncel Haberler

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