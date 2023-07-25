Tibet'te Düzenlenen Müzik ve Yemek Festivalinden Renkli Görüntüler

LHASA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin güneybatısındaki Tingri ilçesine bağlı Zhaxizom kasabasında düzenlenen ve bir ay boyunca sürecek müzik ve yemek festivalinde performans sergileyen dansçılar, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Tenzin Nyida/Xinhua)