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Tibet'te Düzenlenen Müzik ve Yemek Festivalinden Renkli Görüntüler

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LHASA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin güneybatısındaki Tingri ilçesine bağlı Zhaxizom kasabasında düzenlenen ve bir ay boyunca sürecek müzik ve yemek festivalinde performans sergileyen dansçılar, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Tenzin Nyida/Xinhua)

LHASA, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin güneybatısındaki Tingri ilçesine bağlı Zhaxizom kasabasında düzenlenen ve bir ay boyunca sürecek müzik ve yemek festivalinde performans sergileyen dansçılar, 23 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Tenzin Nyida/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Tibet Güncel Haberler

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