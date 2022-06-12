Tibet'te Budist Ritüelleri - Haberler

LHASA, 12 Haziran (Xinhua) -- Pamuk veya ipek kumaş üzerine yapılan ve genellikle Budist tanrıların tasvir edildiği thangka resimlerinin tarihi 10. yüzyıla uzanıyor. İşte Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Tsurphu Manastırı'nda düzenlenen thangka sergileme ritüelinden kareler.

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Tsurphu Manastırı'nda her yıl düzenlenen ve Budist sanatının bir örneği olan thangka sergileme ritüeline katılan keşişler ve Budistler, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Tsurphu Manastırı'nda her yıl düzenlenen ve Budist sanatının bir örneği olan thangka sergileme ritüeline katılan keşişler ve Budistler, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Chogo/Xinhua)

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nde bulunan Tsurphu Manastırı'nda her yıl düzenlenen ve Budist sanatının bir örneği olan thangka sergileme ritüeline katılan keşişler, 11 Haziran 2022. (Fotoğraf: Chogo/Xinhua)

Xinhua / Güncel