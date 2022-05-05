Tibet'te Beyaz Kulaklı Sülün Görüldü - Haberler

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Tibet'te Beyaz Kulaklı Sülün Görüldü

Xinhua - Güncel
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Tibet'te Beyaz Kulaklı Sülün Görüldü

NAGQU, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Nagqu'da iki beyaz kulaklı sülün (Crossoptilon crossoptilon) görüldü, 3 Mayıs 2022. Beyaz kulaklı sülün, ikinci sınıf ulusal koruma altında olan Çin'e özgü bir kuş türü. (Fotoğraf: Zhang Rufeng/Xinhua)

NAGQU, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Nagqu'da iki beyaz kulaklı sülün (Crossoptilon crossoptilon) görüldü, 3 Mayıs 2022. Beyaz kulaklı sülün, ikinci sınıf ulusal koruma altında olan Çin'e özgü bir kuş türü. (Fotoğraf: Zhang Rufeng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Tibet, Güncel, Haberler

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