Tibet'te Beyaz Kulaklı Sülün Görüldü

NAGQU, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında bulunan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Nagqu'da iki beyaz kulaklı sülün (Crossoptilon crossoptilon) görüldü, 3 Mayıs 2022. Beyaz kulaklı sülün, ikinci sınıf ulusal koruma altında olan Çin'e özgü bir kuş türü. (Fotoğraf: Zhang Rufeng/Xinhua)

Xinhua / Güncel