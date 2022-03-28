Tibet Komisyonu raporunda, Danimarkalı yetkililer Çin'e boyun eğmekle eleştirildi

Tibet Komisyonu raporunda, Danimarka Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat-güvenlik teşkilatı eleştirildi.

Komisyon, eski Çin Devlet Başkanı Hu Jintao'nun, 2012'de Danimarka ziyaretinde Danimarkalı yetkililerin tutumunu inceleyen bir rapor hazırladı.

Raporda, Danimarka Dışişleri Bakanlığının "Çin karşıtı gösterileri engellemek için teşvik ve iş birliği yapması", "son derece kınanabilir bir durum" olarak değerlendirildi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığının ve istihbarat-güvenlik teşkilatının eleştirildiği raporda, Danimarka Dışişleri Bakanlığın "Çinli konukları rahatsız etmekten kaçındığı için" polise "Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin üzerine çıkarak baskı yaptığı" kaydedildi.

Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ifade ve toplanma özgürlüğünün ayaklar altına alınmasının asla kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Danimarka'ya yapılan ziyaret

Eski Çin Devlet Başkanı Hu Jintao'nun 2012'de Danimarka'ya yaptığı ziyaretinde, Çin karşıtlığı yapan göstericilerin polis araçlarının arkasında tutularak Çin heyeti tarafından görülmemesi sağlanmıştı.

Bunun yanı sıra Danimarkalı polis yetkililerinin, ülkeye gelen Çin heyetinin ziyaretinden kısa süre önce göstericilerin ellerinden Tibet bayraklarını topladığı ifade edilmişti.

Tibet Komisyonu, 2017'de yayımladığı raporda, 2012 ve 2013'te yapılan resmi ziyaretlerde insanların bir araya gelmesini engellenmesini ve ifade özgürlüğünü kısıtlayarak güvenlik yetkililerinin yasa dışı emirler verdiğini açıklamıştı.