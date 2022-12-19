Tibet'in Tahıl Üretimi 2022'de Yeni Bir Zirve Yaptı

LHASA, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, ülkenin güneybatısında bulunan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki tahıl üretimi, 2022'de 1,07 milyon tonun üzerine çıkarak yeni bir zirveye ulaştı ve art arda sekiz yıldır 1 milyon tonu aşmış oldu.

Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa'nın Lhunzhub ilçesine bağlı Bianlin kasabasında bulunan bir yayladaki arpa tarlasında saman toplayan köylüler, 21 Eylül 2022. (Fotoğraf: Chogo/Xinhua)

LHASA, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'na göre, ülkenin güneybatısında bulunan Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki tahıl üretimi, 2022'de 1,07 milyon tonun üzerine çıkarak yeni bir zirveye ulaştı ve art arda sekiz yıldır 1 milyon tonu aşmış oldu.

Büroya göre, üretim 2021 yılına göre 11 bin 500 ton artış kaydetti.

Köklü bir Tibet tahılı olan yaylada yetişen ıslah edilmiş arpa çeşitlerinin ekim alanı, bölgenin yaylada yetişen arpa çeşitlerini korumaya ve geliştirmeye devam etmesi sayesinde bu yıl 2,02 milyon mu'ya (yaklaşık 134.667 hektar) ulaştı. Yaylada yetişen ıslah edilmiş arpa çeşitlerinin karşılama oranı önceki yılın aynı dönemine göre 1,3 yüzde puan artarak yüzde 92,1'e yükseldi.

Tibet tarım arazilerini korumaya yönelik çabalarını bu yıl da sürdürdü ve şu anda bölgede yaylada yetişen arpa için 200 yüksek verimli örnek alan bulunuyor.