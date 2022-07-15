Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, Çin sınırındaki Ladakh bölgesini ziyaret etti

Tibet'in sürgündeki ruhani lideri 14. Dalai Lama, Hindistan'ın Çin sınırındaki Ladakh bölgesine gitti.

Ladakh bölgesine bağlı Leh'e inen Dalai Lama'yı karşılamak için havalimanı etrafında binlerce kişi toplandı.

En son 2018'de Ladakh bölgesine giden Dalai Lama'nın 45 gün boyunca Budist rahiplerle bir araya geleceği belirtildi.

Dalai Lama, Kovid-19 salgınının patlak vermesinden bu yana ilk kez sürgünde olduğu Dharmsala kentinden çıktı.

Tibet'in statüsü

Himalaya Dağları'nın kuzeyindeki 2,5 milyon kilometre genişliğindeki Tibet Platosu, deniz seviyesinden ortalama 4 bin 380 metre yüksekliğiyle "dünyanın çatısı" olarak adlandırılıyor.

Tarih boyunca yarı-göçebe Tibet halkının yurdu olan bölge, 1951'de imzalanan 17 Nokta Anlaşması ile Çin Halk Cumhuriyeti egemenliğine girmişti. Pekin yönetimi, bunu "Tibet'in barışçıl özgürleşmesi" olarak adlandırmıştı.

Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama, 1959'daki bağımsızlık yanlısı ayaklanmanın başarısız olmasının ardından bölgeyi terk etmiş ve Hindistan'ın kuzeyindeki Dharmsala kentine yerleşerek sürgündeki Tibet meclisi ve hükümetini kurmuştu.

Pekin yönetimi, sürgündeki Tibet yönetimini tanımıyor ve 2010'dan bu yana Dalai Lama'nın temsilcileriyle hiçbir temasta bulunmuyor.

Pekin yönetimi, Tibet'in 13. yüzyıldan bu yana Çin'in parçası olduğunu ve ayrı bir varlığının bulunmadığını ileri sürerek sürgündeki hükümeti ayrılıkçılıkla suçluyor. Dalai Lama ve destekçileri de Tibet'in tarihinin büyük bölümünde fiilen bağımsız olduğunu savunuyor.