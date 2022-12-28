Tibet'in Önde Gelen Fotovoltaik Elektrik Üretim Projesi Faaliyete Geçti

Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentindeki bir fotovoltaik elektrik santrali görülüyor, 9 Temmuz 2017. (Fotoğraf: Liu Dongjun/Xinhua)

LHASA, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in önde gelen devlete ait elektrik üreticisi Çin Huadian Limited Şirketi'nin verdiği bilgilere göre Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'ndeki 120.000 kilovatlık bir fotovoltaik elektrik üretim projesi yakın zamanda şebekeye bağlandı ve elektrik üretmeye başladı.

Nagqu kentinin Seni bölgesinde ortalama 4.500 metrelik bir yükseltide konumlanan bu en büyük fotovoltaik elektrik üretim projesi, Tibet sakinleri için elektrik sağlamayı amaçlıyor.

890 milyon yuanlık (yaklaşık 128 milyon ABD doları) bir yatırımla proje, yılda 247 milyon kilovat-saat elektrik üretebiliyor. Şirket, proje sayesinde yılda 76.300 ton standart kömür tasarrufu sağlanıp 219.600 ton karbondioksit emisyonu azaltılabileceğini söyledi.

Şirket, projenin bölge sakinlerine istikrarlı şekilde elektrik sağlayabileceği ve ekonomik ve toplumsal kalkınmayı destekleyebileceğini sözlerine ekledi.

Tibet son yıllarda fotovoltaik enerji gibi yeni enerji kaynaklarının gelişimine hız veriyor. Haziran 2022'de bölge, bu kış ve önümüzdeki ilkbaharın yanı sıra 14. Beş Yıllık Plan dönemi (2021-2025) boyunca elektrik tedarikini güvence altına almak üzere bir plan hazırladı. Daha fazla yeni fotovoltaik enerji projesi birbiri ardına elektrik üretmeye başlayacak.