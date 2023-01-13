Tibet'in Gsyih'si 2022 Yılında Yüzde 3 Büyüdü
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LHASA, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin bölgesel yönetim başkanı Yan Jinhai, bölgenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2022'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 artışla 216,5 milyar yuan (yaklaşık 32,2 milyar ABD doları)...
LHASA, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin bölgesel yönetim başkanı Yan Jinhai, bölgenin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) 2022'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 artışla 216,5 milyar yuan (yaklaşık 32,2 milyar ABD doları) olarak hesaplandığını bildirdi.
Yan, Cuma günü Tibet Özerk Bölgesi 12. Halk Kongresi'nin ilk oturumunda sunduğu hükümet çalışma raporunda, bölgenin toplam dış ticaret hacminin 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artmasının beklendiğini söyledi.
2022 yılında bölgede kent ve kırsalda yaşayanların kişi başına düşen harcanabilir gelirinin sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 10 civarında arttığı tahmin edildi.