Tibet'in Geleneksel Giysi Yapım Tekniği Kültürel Miras Olarak Yaşatılıyor
Tibet'e özgü giysi yapım tekniği, bölgesel somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilmektedir. Usta Losang Monlam, 40 yıllık deneyimi ile bu geleneği sürdürüyor ve 100'den fazla çırak yetiştiriyor.

LHASA, 18 Ağustos (Xinhua) -- Tibet'e özgü giysi yapım tekniği, bölgesel somut olmayan kültürel miras olarak kabul ediliyor.

Losang Monlam da bu tekniğin kültürel mirasçıları arasında yer alıyor. 40 yılı aşkın süredir kendini bu tekniği yaşatmaya adayan 60 yaşındaki usta, bugüne kadar 100'ün üzerinde çırak yetiştirdi. Losang Monlam, Tibet giysileri üzerine ders kitapları hazırlanmasına ve bir veri tabanı oluşturulmasına da katkıda bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
