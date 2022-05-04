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Tibet Bölgesindeki Şerpa Köylüleri

Xinhua - Güncel
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Tibet Bölgesindeki Şerpa Köylüleri

LHASA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Arşiv fotoğrafında, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Xigaze şehrine bağlı Zhentang kasabasında Ragi darısından yapılan alkollü içeceğin tadını çıkaran Şerpa köylüleri görülüyor, 16 Temmuz 2019. (Fotoğraf: Sidar/Xinhua)

LHASA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Arşiv fotoğrafında, Çin'in güneybatısında yer alan Tibet Özerk Bölgesi'nin Xigaze şehrine bağlı Zhentang kasabasında Ragi darısından yapılan alkollü içeceğin tadını çıkaran Şerpa köylüleri görülüyor, 16 Temmuz 2019. (Fotoğraf: Sidar/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Tibet, Güncel, Haberler

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