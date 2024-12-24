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Tıbbi Amaçlı Etil Alkol Kullanımına Sınırlama Getirildi

Tıbbi Amaçlı Etil Alkol Kullanımına Sınırlama Getirildi
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Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol alımına yönelik yeni sınırlamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Eczaneler ve sağlık hizmet sunucularının alabilecekleri miktarlar belirlendi.

(ANKARA) - Tıbbi amaçlı etil alkolün kullanım amacı ve miktarıyla ilgili sınırlamalar getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; tıbbi kullanım amaçlı etil alkol kullanıcılarından kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar hariç; eczaneler aylık 5 litre, birinci basamak sağlık hizmet sunucuları aylık 10 litre, ikinci basamak sağlık hizmet sunucuları yıllık bin litre, üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları yıllık 2 bin litre, veteriner hekim muayenehaneleri ile poliklinikleri aylık 5 litre,  hayvan hastaneleri aylık 40 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol alabilecek.

Tıbbi amaçlı etil alkole sınırlamalar getiren Tıbbi Kullanım Amaçlı Etil Alkolün Piyasaya Arzının, Kullanım Amacının ve Miktarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğle, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol kullanıcılarından kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar hariç; eczaneler, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık sunucularının aylık alabilecekleri etil alkol miktarı sınırlandırıldı. Buna göre; tıbbi kullanım amaçlı etil alkol kullanıcılarından eczaneler aylık 5 litre, birinci basamak sağlık hizmet sunucuları aylık 10 litre, ikinci basamak sağlık hizmet sunucuları yıllık bin litre, üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları yıllık 2 bin litre, veteriner hekim muayenehaneleri ile poliklinikleri aylık 5 litre,  hayvan hastaneleri aylık 40 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol alabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait hayvan barınak, bakım, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri de bu fıkra kapsamında aylık 40 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol alabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan sağlık hizmet sunucuları faaliyetleri ile uyumlu olacak miktarda tıbbi kullanım amaçlı etil alkol alabilecek.

Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol toptan satıcıları, belirlenen miktarlardan fazla satış yapamayacak. Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol toptan satıcıları stoklarında hiçbir hal ve şartta 50 bin litreden fazla tıbbi kullanım amaçlı etil alkol bulunduramayacak.

Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol kullanımının zorunlu olduğu diğer sağlık kuruluşlarının başvuruları Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı (TADAB) tarafından değerlendirecek ve başvurusu uygun bulunanların kullanım miktarları TADAB tarafından belirlenecek.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularının, belirtilen miktardan daha fazla tıbbi kullanım amaçlı etil alkol almayı talep etmeleri durumunda, Sağlık Bakanlığı'ndan alınacak, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol kullanılmasının zorunlu olduğunu ve miktarını belirtir uygunluk yazısını TADAB'a ibraz etmeleri zorunlu olacak. Başvuru, TADAB tarafından değerlendirilerek otuz gün içerisinde karara bağlanacak.

Tebliğle, tıbbi kullanım amaçlı etil alkol alarak kullanan sağlık hizmet sunucularına, hayvan sağlığı kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait hayvan barınak, bakım, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri kullanım miktarları ve kullanım alanlarına ilişkin kayıt tutma zorunluluğu da getirildi.

Getirilen sınırlamalara uymayanlar hakkında 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun ilgili maddelerinde hüküm altına alınan idari yaptırımlar uygulanacak.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla stoklarında 50 bin fazla tıbbi kullanım amaçlı etil alkol bulunduran tıbbi kullanım amaçlı etil alkol toptan satıcıları, stoklarında bulunan tıbbi kullanım amaçlı etil alkol miktarı 50 bin litrenin altına düşmediği sürece yeni ürün alımı yapamayacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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