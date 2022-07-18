Tianzhou-3 Yörüngedeki İstasyon Kombinasyonundan Ayrıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tianzhou-3 Yörüngedeki İstasyon Kombinasyonundan Ayrıldı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Tianzhou-3 Yörüngedeki İstasyon Kombinasyonundan Ayrıldı

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Beijing Havacılık ve Uzay Kontrol Merkezi'nde çekilen ekran görüntüsü, Tianzhou-3 kargo gemisinin yörüngedeki istasyon kombinasyonundan ayrılışını gösteriyor, 17 Temmuz 2022.

BEİJİNG, 18 Temmuz (Xinhua) -- Beijing Havacılık ve Uzay Kontrol Merkezi'nde çekilen ekran görüntüsü, Tianzhou-3 kargo gemisinin yörüngedeki istasyon kombinasyonundan ayrılışını gösteriyor, 17 Temmuz 2022. Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'ne göre, Çin'in uzay istasyonu için malzeme taşıyan Tianzhou-3 kargo gemisi, atanan tüm görevleri tamamladıktan sonra Pazar günü (Beijing saatiyle) sabah 10.59'da yörünge istasyonu kombinasyonundan ayrıldı. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title