Tek Seferde En Fazla Airbus Parçasının Taşındığı Sevkiyat Çin'in Tianjin Limanı'na Ulaştı

Tek Seferde En Fazla Airbus Parçasının Taşındığı Sevkiyat Çin'in Tianjin Limanı'na Ulaştı
Çin'in Tianjin Limanı, şimdiye kadarki en fazla Airbus uçak parçaları içeren sevkiyatı teslim aldı. Bu teslimat, Airbus'ın bölgedeki üretim kapasitesini genişletmesine yardımcı olacak stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

TİANJİN, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Limanı, şimdiye kadar tek seferde sevk edilen en fazla Airbus uçak parçalarından oluşan partiyi teslim aldı. Sevkiyat, lojistik açıdan Airbus'ın bölgedeki üretim kapasitesini genişletmesini destekleyecek bir dönüm noktası olarak görülüyor.

12 büyük uçak bölümünden oluşan sevkiyat, "OOCL Denmark" adlı konteyner gemisiyle geldi. Almanya'nın Hamburg limanından yola çıkan gemi, salı günü sabah saatlerinde Tianjin Limanı'ndaki Pasifik Uluslararası Konteyner Terminali'ne yanaştı.

Teslimat, Airbus'ın küresel üretim ağı içinde stratejik öneme sahip Tianjin Belediyesi'ndeki kısa süre önce artırılan üretim kapasitesini destekleyecek. Airbus'ın ekimde Tianjin'de A320 tipi uçaklar için faaliyete geçirdiği ikinci son montaj hattı, şirketin Çin ve Asya'daki ikinci tesisi olma özelliğini taşıyor.

Rekor büyüklükteki kargonun verimli ve güvenli şekilde işlemden geçmesini sağlamak için harekete geçen Tianjin Dongjiang Sınır Kontrol İstasyonu, varış öncesi prosedürleri de dahil olmak üzere gümrük işlemlerini basitleştirerek geminin bekleme süresini önemli ölçüde kısalttı.

Airbus'ın A320 ailesi uçaklara yönelik 10 son montaj hattından ikisi Tianjin'de bulunuyor. Tianjin'deki bu hatların toplam montaj kapasitesinin, şirketin küresel toplam kapasitesinin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturması bekleniyor.

