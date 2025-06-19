Tianjin Limanı, Akıllı ve Çevre Dostu Hedeflerle Operasyonlarını Otomatiğe Geçiriyor

Tianjin Limanı, Akıllı ve Çevre Dostu Hedeflerle Operasyonlarını Otomatiğe Geçiriyor
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Çin'in Tianjin kentindeki liman, otomasyon oranını artırarak verimliliği yükseltiyor. Konteyner ve dökme yük terminallerindeki akıllı sistemler, operasyonel süreçleri daha çevre dostu hale getiriyor.

TİANJİN, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde yer alan Tianjin Limanı son yıllarda tüm operasyonel süreçleri otomasyona geçirerek, akıllı ve çevre dostu bir liman merkezi inşa etme çalışmalarını sürdürüyor.

Limanın konteyner ve dökme yük terminallerinde akıllı operasyon sistemleri tam kapasiteyle faaliyet gösteriyor. Büyük ölçekli konteyner ekipmanlarında otomasyon oranı yüzde 88'in üzerine çıkarken, ortalama operasyon verimliliğinde yüzde 15'lik artış kaydedildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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