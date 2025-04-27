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Tianjin Limanı 21 Yeni Proje ile 2,7 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Tianjin Limanı 21 Yeni Proje ile 2,7 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
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Tianjin Limanı Grubu, 2025 yılına kadar modernizasyon ve kapasite artırımı için 19,5 milyar yuan yatırım ile 21 önemli inşaat projesi gerçekleştirecek. Bu projeler, limanın hizmet kapasitesini geliştirmeyi ve bir deniz lojistik merkezi haline gelmeyi amaçlıyor.

TİANJİN, 27 Nisan (Xinhua) -- Tianjin Limanı Grubu Limited Şirketi, 2025 yılında terminal modernizasyonu, saha genişletme ve yenileme çalışmaları ve su yolu kapasite artırımı gibi alanlarda toplam 19,5 milyar yuan (yaklaşık 2,7 milyar ABD doları) yatırımla 21 önemli inşaat projesini hayata geçirecek.

Tianjin Limanı son dönemde hizmet kapasitesini geliştirmek ve üst düzey bir deniz lojistik deniz geçit limanı oluşturmak amacıyla kritik altyapı projelerinin uygulama sürecini hızlandırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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