Tianjin Limanı 21 Yeni Proje ile 2,7 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

TİANJİN, 27 Nisan (Xinhua) -- Tianjin Limanı Grubu Limited Şirketi, 2025 yılında terminal modernizasyonu, saha genişletme ve yenileme çalışmaları ve su yolu kapasite artırımı gibi alanlarda toplam 19,5 milyar yuan (yaklaşık 2,7 milyar ABD doları) yatırımla 21 önemli inşaat projesini hayata geçirecek.

Tianjin Limanı son dönemde hizmet kapasitesini geliştirmek ve üst düzey bir deniz lojistik deniz geçit limanı oluşturmak amacıyla kritik altyapı projelerinin uygulama sürecini hızlandırdı.