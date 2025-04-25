Tianjin ile İngiltere Arasındaki Yatırım İşbirliği Güçleniyor

LONDRA, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzey liman kenti Tianjin için perşembe günü İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezinde düzenlenen yatırım ve ticareti teşvik etkinliğine hem Çinli hem de İngiliz paydaşlar yoğun katılım gösterdi.

Tianjin Belediye Başkan Yardımcısı Zhai Lixin, etkinlikte yaptığı konuşmada Çin'in kuzeyinde önemli bir kıyı merkezi ve Kuzeydoğu Asya'ya açılan stratejik bir kapı olan Tianjin'in güçlü bir sanayi tabanına, zengin eğitim ve bilim kaynaklarına ve dünya standartlarında bir altyapıya sahip olması nedeniyle yatırım için öncelikli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Tianjin ile İngiltere arasındaki ithalat ve ihracatın 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7'lik bir artışla 1,49 milyar sterline (1,99 milyar ABD doları) ulaştığına dikkat çeken Zhai, Tianjin ile İngiltere arasındaki işbirliğinin sağlam temellere dayandığını vurguladı.

Zhai, kentin yapay zeka, biyomedikal, temiz enerji, finans, ticaret ve akıllı şehirler gibi alanlarda İngiliz işletmelerle işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Çin'in İngiltere Büyükelçisi Zheng Zeguang ise Tianjin'in dünyanın dört bir yanından işletmelerin karşılıklı fayda sağlayan işbirliği yapmaları için geniş fırsatlar sunduğunu söyledi.

Çin'in yüksek standartlı dışa açılmayı genişletme konusunda kararlı olduğunu vurgulayan büyükelçi, Çin'in genel gümrük tarifeleri seviyesinin yüzde 7,3'e düşürüldüğünü ve pazara erişim için negatif listenin daha da kısaltılacağını belirtti.

Çin-İngiltere İş Konseyi Başkanı Sherard Cowper-Coles de İngiltere ve Tianjin'in yeşil teknoloji ve sürdürülebilir inovasyondan eğitim ve profesyonel hizmetlere kadar pek çok alanda birbirlerini tamamladıklarını söyledi.