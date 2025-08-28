Tianjin Havalimanı'nda Yeni Göç Kontrol Noktası Açıldı

Tianjin Havalimanı'nda Yeni Göç Kontrol Noktası Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Tianjin kentindeki Binhai Uluslararası Havalimanı'nda faaliyete geçen yeni göç kontrol noktası, büyüklüğü ve gelişmiş teknolojileri ile sınır geçiş verimliliğini artırıyor.

TİANJİN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Tianjin kentindeki Binhai Uluslararası Havalimanı'nda yeni göç kontrol noktası çarşamba günü resmen faaliyete geçti. Yenilenen tesis, önceki alanın iki katından fazla büyüklüğe ulaşırken, kontrol şeritlerinin sayısı 17'den 22'ye çıkarıldı.

Tesis bünyesinde Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Zirvesi'ne katılan delegeler için dört özel şerit ve sekiz hızlı geçiş kanalı da yer alıyor.

Otonom devriye robotları ve entegre akıllı kontrol kontuarları gibi ileri teknolojilerle donatılan yeni tesis, sınır geçiş verimliliğini yaklaşık yüzde 30 artırıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yaptığı paylaşım olay oldu! Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray'a yeşil ışık

Yaptığı paylaşım taraftarları havalara uçurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrem Derici ölümden döndü! Hastanede başına 10 dikiş atıldı

İrem Derici ölümden döndü! Başına 10 dikiş atıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.