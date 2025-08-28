Tianjin Havalimanı'nda Yeni Göç Kontrol Noktası Açıldı

TİANJİN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Tianjin kentindeki Binhai Uluslararası Havalimanı'nda yeni göç kontrol noktası çarşamba günü resmen faaliyete geçti. Yenilenen tesis, önceki alanın iki katından fazla büyüklüğe ulaşırken, kontrol şeritlerinin sayısı 17'den 22'ye çıkarıldı.

Tesis bünyesinde Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Zirvesi'ne katılan delegeler için dört özel şerit ve sekiz hızlı geçiş kanalı da yer alıyor.

Otonom devriye robotları ve entegre akıllı kontrol kontuarları gibi ileri teknolojilerle donatılan yeni tesis, sınır geçiş verimliliğini yaklaşık yüzde 30 artırıyor.