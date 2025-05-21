Tianjin'den Taşkent'e İlk Yük Treni Hareket Etti

Tianjin'den Taşkent'e İlk Yük Treni Hareket Etti
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Çin'in Tianjin kentinden Horgos üzerinden Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden yük treni, oto parçaları ve yapı malzemeleriyle yola çıktı.

TİANJİN, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde yer alan Tianjin Limanı istasyonundan hareket eden ve Horgos üzerinden Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e giden Çin-Orta Asya yük treni, 20 Mayıs 2025.

Çin'in Tianjin limanından Horgos üzerinden Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitmek üzere salı günü hareket eden 2025'in ilk Çin-Orta Asya yük treni, oto parçaları, mekanik ekipmanlar, yapı malzemeleri ve ev aletlerinden oluşan 50 konteyner taşıyor. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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