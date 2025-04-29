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Tianjin'de Tuz Hasadı Yoğun Şekilde Devam Ediyor

Tianjin'de Tuz Hasadı Yoğun Şekilde Devam Ediyor
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Çin'in kuzeyindeki Tianjin, 16.700 hektarlık tuz tavalarında ilkbahar tuz hasadına başladı. Hasat çalışmaları, hava koşullarına bağlı olarak haziran ayına kadar sürecek.

TİANJİN, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de faaliyet gösteren Tianjin Changlu Haijing Grubu Limited Şirketi, yaklaşık 16.700 hektarlık tuz tavalarında hummalı bir hasat çalışması yürütüyor. İlkbahar dönemindeki tuz hasadı, genellikle mart ortasında başlayıp hava koşullarına bağlı olarak haziran ayına kadar devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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