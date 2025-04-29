Tianjin'de Tuz Hasadı Yoğun Şekilde Devam Ediyor

TİANJİN, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de faaliyet gösteren Tianjin Changlu Haijing Grubu Limited Şirketi, yaklaşık 16.700 hektarlık tuz tavalarında hummalı bir hasat çalışması yürütüyor. İlkbahar dönemindeki tuz hasadı, genellikle mart ortasında başlayıp hava koşullarına bağlı olarak haziran ayına kadar devam ediyor.