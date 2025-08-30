Tianjin'de Tarihi Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi

TİANJİN, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi, örgüt tarihinin en büyük toplantısı olacak. Zirvede Asya, Avrupa ve Afrika'dan liderler bir araya gelerek örgütün önümüzdeki on yıllık kalkınma planını belirleyecek.