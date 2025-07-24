Tianjin'de Medeniyetler Arası Diyalog Etkinliği Gerçekleştirildi

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Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen '2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Ülkeleri Medeniyetler Arası Diyalog' etkinliği sırasında, medeniyetlerin çeşitliliğini desteklemek amacıyla 'Shanghai İşbirliği Örgütü Gençlik Hareketi: Tianjin Girişimi' belgesi yayımlandı. Etkinlikte 300 katılımcı yer alırken, yan etkinlikler de düzenlendi.

TİANJİN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde düzenlenen "2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Ülkeleri Medeniyetler Arası Diyalog" etkinliği sırasında, "Shanghai İşbirliği Örgütü Gençlik Hareketi: Medeniyetlerin Çeşitliliğini Desteklemek için Tianjin Girişimi" başlıklı belge yayımlandı, 23 Temmuz 2025.

"2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Ülkeleri Medeniyetler Arası Diyalog" etkinliğinde yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 300 katılımcı yer aldı. Etkinlik kapsamında kaligrafi, heykel ve somut olmayan kültürel miras sergileri gibi yan etkinlikler de düzenlendi. (Fotoğraf: Li Ran/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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