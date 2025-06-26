Tianjin'de Kültür Gecesi: Çin Kültürünü Tanıma Fırsatı
Çin'in Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen Yaz Davos Forumu kapsamında gerçekleştirilen Kültür Gecesi, katılımcılara yerel lezzetler ve geleneksel dans gösterimleri ile Çin kültürünü tanıma imkanı sundu.
TİANJİN, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen 16. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı (Yaz Davos Forumu) kapsamında gerçekleştirilen Kültür Gecesi'nde katılımcılar, Çin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.
Etkinlikte, Tianjin'e özgü yöresel lezzetlerin sunulduğu stantların yanı sıra geleneksel Çin dans gösterileri de yer aldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel