Tianjin'de Kovid-19 Testleri Yapılmaya Devam Ediyor - Haberler

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Tianjin'de Kovid-19 Testleri Yapılmaya Devam Ediyor

Xinhua - Güncel
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Tianjin'de Kovid-19 Testleri Yapılmaya Devam Ediyor

TİANJİN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin'deki Heping bölgesinde nükleer asit testi için bir vatandaştan sürüntü örneği alan bir sağlık çalışanı, 24 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

TİANJİN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin'deki Heping bölgesinde nükleer asit testi için bir vatandaştan sürüntü örneği alan bir sağlık çalışanı, 24 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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