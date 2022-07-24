Tianjin'de Kovid-19 Testleri Yapılmaya Devam Ediyor TİANJİN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin'deki Heping bölgesinde nükleer asit testi için bir vatandaştan sürüntü örneği alan bir sağlık çalışanı, 24 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua) TİANJİN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde bulunan Tianjin'deki Heping bölgesinde nükleer asit testi için bir vatandaştan sürüntü örneği alan bir sağlık çalışanı, 24 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Sun Fanyue/Xinhua) Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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