Tianjin'de Kentsel Alanların Yeniden Canlanması: 300'den Fazla Minipark İnşa Edildi

Tianjin'de Kentsel Alanların Yeniden Canlanması: 300'den Fazla Minipark İnşa Edildi
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Çin'in Tianjin şehri, yerleşim bölgeleri ve caddelerde 300'den fazla minipark inşa ederek kentsel alanları canlandırıyor. Bu projeyle, şehir sakinlerinin yeşil alanlara erişimi kolaylaştırılıyor ve yaşanabilir bir kentsel ekosistem yaratılıyor.

TİANJİN, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki büyük kentlerden biri olan Tianjin son yıllarda yerleşim bölgelerine, caddelere ve ticari bölgelere stratejik olarak dağılmış 300'den fazla minipark inşa ederek küçük kentsel alanları yeniden canlandırdı. Bu yeşil vahalar, kent sakinlerinin "pencerelerden yeşil manzaranın ve parka kolayca erişiminin" keyfini çıkardığı yaşanabilir bir kentsel ekosistemin şekillenmesine yardımcı oluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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