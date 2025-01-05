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Tianjin'de Halı İşletmeleri Bahar Bayramı İçin Hızla Çalışıyor

Tianjin'de Halı İşletmeleri Bahar Bayramı İçin Hızla Çalışıyor
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Çin'in Tianjin kentindeki Cuihuangkou kasabası, yaklaşan Bahar Bayramı tatili öncesi halı siparişlerini yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Yılda yüz milyonlarca halı üreten 1.200'den fazla işletme, kasaba nüfusunun önemli bir kısmını istihdam ediyor.

TİANJİN, 5 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinin Cuihuangkou kasabasında bulunan halı işletmeleri, yaklaşan Bahar Bayramı tatili öncesi siparişleri yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. "Halı kasabası" olarak bilinen Cuihuangkou, bu alanda 100 yılı aşkın bir üretim geçmişine sahip.

Kasabada, yılda yüz milyonlarca halı üreten 1.200'den fazla halı işletmesi bulunuyor. Ayrıca, kasaba nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan 25.000 yerel çalışan bu alanda istihdam ediliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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