Tianjin'de Haihe Nehri İle İlgili Aydınlatma Yenilemeleri Tamamlandı

Tianjin'de Haihe Nehri İle İlgili Aydınlatma Yenilemeleri Tamamlandı
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Çin'in Tianjin kentinde Haihe Nehri boyunca 216 bina, 13 köprü ve 8,2 kilometrelik nehir kıyısının aydınlatmaları yenilendi, kentin gece manzarası güzelleştirildi.

TİANJİN, 8 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bu yılın başından itibaren Haihe Nehri boyunca 216 bina, 13 köprü, 8,2 kilometrelik nehir kıyısı ve 7 rıhtımın aydınlatmaları yenilendi. Nehir boyunca peyzaj aydınlatması büyük ölçüde iyileştirilerek kentin kendine özgü gece manzarası ortaya çıkarıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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