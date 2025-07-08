Tianjin'de Akıllı Fabrika Atağı

Tianjin'de Akıllı Fabrika Atağı
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Çin'in Tianjin kenti, son yıllarda 400 akıllı fabrika ve dijital atölye kurarak imalat sektörünün dijital dönüşümünü hızlandırıyor.

TİANJİN, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kenti son yıllarda akıllı fabrikaların kurulması ve dijital ekonominin reel ekonomiyle entegrasyonunun hızlandırılması konusunda kararlı adımlar atıyor. Kent, bugüne kadar kurduğu 400 akıllı fabrika ve dijital atölyeyle imalat sektörünün dijital dönüşümünü devamlı olarak teşvik ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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