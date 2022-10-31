Tianjin-Belgrad Direkt Uçuşları Başlıyor

Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin belediyesi ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı birbirine bağlayan yeni bir uçuş rotasının Aralık'ta açılması planlanıyor.

Çin'in kuzeyinde yer alan Tianjin belediyesi ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı birbirine bağlayan yeni bir uçuş rotasının Aralık'ta açılması planlanıyor.

Bu, iki kent arasındaki ilk düzenli direkt uçuş rotası ve iki ülke arasındaki ikinci direkt uçuş rotası olacak.

SES (Çince): LUAN JİANZHANG, Tianjin Dışişleri Ofisi Direktörü:

"Tianjin, Kuşak ve Yol'da yer alan önemli bir kent. Belgrad ise bir ulaşım merkezi. Dolayısıyla direkt uçuşun başlatılması, Tianjin ve Bohai Denizi çevresindeki komşu kent ve bölgeler ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliği açısından kritik öneme sahip."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)