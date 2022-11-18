Tiangong Uzay İstasyonu Mürettebatı Çinli Eski Uzay Yetkilisinin Doğum Gününü Kutladı Güncel Haberler Çin'in insanlı uzay projesinin eski baş tasarımcısı Wang Yongzhi, Perşembe günü yörüngedeki Çin Tiangong uzay istasyonundan doğum gününe özel iyi dilekleri aldı. Çin'in insanlı uzay projesinin eski baş tasarımcısı Wang Yongzhi, Perşembe günü yörüngedeki Çin Tiangong uzay istasyonundan doğum gününe özel iyi dilekleri aldı. Günün erken saatlerinde, Tiangong uzay istasyonundaki Shenzhou-14 ekibi üçüncü uzay yürüyüşünü tamamlamıştı. Mürettebat arkadaşlarını desteklemek için çekirdek modülün içinde çalışan Liu Yang, Wang'a doğum günü için iyi dileklerini gönderdi. SES (Çince): LİU YANG, Shenzhou-14 taykonotu "Bugün özel bir gün, Çin'in insanlı uzay projesinin ilk baş tasarımcısı Wang Yongzhi'nin 90. doğum günü. Çin'in uzay istasyonundan Shenzhou-14 ekibi size sağlık ve uzun bir ömür diliyor. Doğum gününüz kutlu olsun!" Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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