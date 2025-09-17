TİAK: Markaları en iyi ve ucuza tanıtan mecra televizyon

TELEVİZYON İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi'nin (TİAK) 'Biraz da Gerçeği Konuşalım' başlığıyla düzenlediği toplantıda reklamverenler için televizyonun avantajlarına dikkat çekildi. TİAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Türkarslan, Türkiye'de kişi başı televizyon izleme süresinin 3 saat 34 dakika olduğunu belirtti. Markaları en iyi ve ucuza tanıtan mecranın televizyon olduğunu aktaran Türkarslan, "Televizyon reklam veren için en sağlıklı şekilde ölçülebilir, etki gücü yüksek ve kitlelere ulaşma garantisi olan bir mecra olmaya devam ediyor" dedi.

İstanbul'da bir otelde yapılan toplantıya TİAK Genel Müdürü Dursun Güleryüz, TİAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Türkarslan, Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı başta olmak üzere medya ve televizyon dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Televizyonun medya dünyasındaki önemini değerlendirmek, güncel verileri paylaşmak ve iş birliklerini güçlendirmek adına düzenlenen toplantıda TİAK Yönetim Kurulu Üyesi ve Acun Medya Grubu Reklam Genel Müdürü Emre Taylar ve TİAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve PC İletişim CEO'su Banun Erkıran Çıtak, güncel verilerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi. Verilere göre televizyonun dünyada günde ortalama 2 saat 19 dakika izlendiği belirtilirken Türkiye'de kişi başı televizyon izleme süresinin ise 3 saat 34 dakika olduğu aktarıldı. Türkiye'de hane başı günlük ortalama televizyon izlenme süresi ise 6 saat 7 dakika olarak ifade edildi.

DİJİTALE VERİLEN REKLAMLARIN MARKAYA KATKISI AZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan TİAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Türkarslan, "Bugün hepimizin ortak noktası olan televizyonun kitle iletişim aracı olarak medya dünyasındaki önemini birlikte değerlendirmek, güncel verileri paylaşmak ve iş birliğimizi güçlendirmek adına buluştuk. Hedefimiz televizyon mecrasının gücünün ve etkisinin altını çizmek ve konuya ilişkin bilgilerin tazelenmesini sağlamak. Bu konuşmayı Pazar akşamı hazırlarım diye düşünüyordum ama Türkiye finale kalınca bütün planlar değişti. O akşam televizyonun gücünü bir kez daha idrak ettik. Bir yanda ailelerimizle, sevdiklerimizle birlikte tarihi bir ana tanıklık ettik. Bir yandan milli duygularımız ve sportif adrenalinimiz zirve yaptı ve aynı zamanda takımımızın şu anda bu salonda bulunduğunu tahmin ettiğim 20'ye yakın resmi sponsoru, yayındaki reklam verenleri, paha biçilmez bir görünürlülük elde ettiler. Hepsinden önemlisi hedef kitleleriyle duygusal bağlarını sımsıkı pekiştirdiler. O an şunu düşündüm; İşte televizyonun gücü bu. Dijitale verilen reklamların markaya katkısı az" dedi.

'HER YERDE TELEVİZYON İZLEMEK MÜMKÜN'

Türkarslan, "Türkiye'de beyaz ekranda ilk görüntünün yayınlanmasının üzerinden 70 yıl geçti. Türk izleyicilerinin düzenli televizyon yayınlarıyla buluşmaya başlaması ise yaklaşık 60 yıllık bir geçmişe sahip. Bu 60 yıllık süre sonunda Türk televizyonculuğu çok önemli mesafeler kaydederek bugünlere geldi. Özellikle son 20 yılda iletişim araçlarında ve bilgi teknolojilerinde yaşadığımız değişimler mecramızın büyümesine ve gelişmesine zemin hazırlamıştır. Medya tüketim alışkanlıklarımız değişti, en önemli konu televizyon izlemede zaman, mekan, cihaz kavramlarının değişmesi oldu. Artık televizyon istenilen her zaman lineer olarak ya da zaman kaydırmalı olarak izlenebiliyor. Her yerde televizyon izlemek mümkün, ister ofiste ister otobüste isterseniz kafede televizyon izleyebiliyorsunuz. Ses ve görüntü kalitesi mükemmele ulaşan büyük ekranlar ileride baş köşedeki yerini koruyor" diye konuştu.

'TELEVİZYON HALA EVLERİN BAŞ KÖŞESİNDE'

Türkarslan, "Bununla birlikte telefon, tablet ya da bilgisayarlarınızdan da yayınları izleyebiliyorsunuz. Tüm bu dönüşümün ortasında televizyon hala evlerin baş köşesinde. Gücünü güvenilir oluşundan, tüm yönleriyle denetlenmesinden, gerçek anlamda yüksek erişimden ve kolektif deneyim oluşturma kapasitesinden almayı sürdürüyor. Markaları en iyi ve ucuza tanıtan mecra televizyon. Televizyon reklamveren için en sağlıklı şekilde ölçülebilir, etki gücü yüksek ve kitlelere ulaşma garantisi olan bir mecra olmaya devam ediyor. İşte bu noktada televizyonun önemini daha da anlamlı kılan bir diğer unsur ön plana çıkıyor; Güvenilir ölçüm. Tam da burada TİAK devreye giriyor. Bir anlamda televizyonun gücü diğer tüm unsurların yanı sıra birlikte yönettiğimiz ölçümün gücünden geliyor. TİAK olarak biz televizyon izleyici ölçümlerini şeffaf, bağımsız, tüm yönleriyle denetlenen, bilimsel temellere dayalı ve uluslararası standartlara uygun biçimde gerçekleştiren sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren dünyada örnek olarak görülen yapılardan biriyiz. Amacımız yalnızca veri sunmak değil bu veriyi anlamlı kılmak, sektörün bugününe ve geleceğe yön verecek kararların temelini sağlamlaştırmak" ifadelerini kullandı.

PURA: REKLAM YATIRIMLARI BÜYÜYOR

Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura ise "Benim inancım şudur; bu ülkede reklam yatırımları Türk lirası bazında, bizim de kontrolümüz dışında büyüyor. Bizim kontrolümüzün dışında bazı mecraların payları düşüyor ama inancım şu; televizyon mecrası dijitale ve influencerlere kaptırılacak bir mecra değildir. O bağlamda reklamverenler ve yayıncılar gerekeni yapmalıdır diye düşünüyorum. Biz de bize düşen görev neyse yapmaya hazırız. Tüm mecra ölçümlerinin tek çatı altında buluşması demek mevcut disiplinleri bir başka örgüde teslim etmek anlamına gelmiyor. Bütün mecralar kendi özgür yönetimini kendi özgür ölçümlerini yapacaklar. Bizim inancımız, ilişkilerimiz arttığı sürece geleneksel mecraların artması yönündedir. Bu dünya nereye giderse gitsin reklam dünyası dijitale ve influencerlere temsil edilecek bir dünya değildir. O bağlamda biz geleneksel mecraların payının artarak devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Sunumda; televizyonun dünyada günde ortalama 2 saat 19 dakika izlendiği belirtilirken. Türkiye'de kişi başı televizyon izleme süresinin ise 3 saat 34 dakika olduğu aktarıldı. Türkiye'de hane başı günlük ortalama televizyon izlenme süresi ise 6 saat 7 dakika olarak ifade edildi. Televizyonun erişim gücünün anlatıldığı panelde televizyon yayınlarının en çok izlendiği zaman diliminin (prime time) 20: 00 ve 23: 00 saatleri olduğu belirtildi. Ortalama erişim ise 27 milyon 789 bin kişi olarak belirtildi.

1 Ocak 2025 tarihinde Survivor'un 20: 11-24: 08 saatleri arasında ortalama erişimin yüzde 18,51 (10 milyon 806 bin kişi) olduğu bildirildi. 2 Nisan 2025 tarihinde Fenerbahçe- Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında saat 20: 33-23: 12 aralığında ortalama erişimin yüzde 29,34 olduğu (17 milyon 127 bin kişi) olduğu aktarıldı. 14 Nisan 2025 tarihinde Uzak Şehir dizisinin 20: 45-23: 49 saatleri arasında ortalama erişimim yüzde 24,92 (14 milyon 543 bin kişi) olduğu dile geitirildi.

TÜRKİYE, DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE TELEVİZYON İZLİYOR

Sunumda; Türkiye'de genç yetişkinlerin dünya ortalamasının üzerinde televizyon izlediği belirtildi. Dünyada 2024 yılında genç yetişkinlerin günlük ortalama televizyon izleme süresi 1 saat 25 dakika olduğu aktarıldı. Türkiye'de ise 2024 yılında genç yetişkinlerin yüzde 99,75'inin günlük ortalama 2 saat 30 dakika televizyon izlediği belirtildi.

Bu rakam yaş gruplarına göre farklılaşıyor:

5-11 yaş arasındakiler 2 saat 54 dakika

12-19 yaş arasındakiler 2 saat 11 dakika

20-34 yaş arasındakiler 2 saat 39 dakika

35-44 yaş arasındakiler 3 saat 29 dakika

45-54 yaş arasındakiler 4 saat 12 dakika

55 yaş ve üzeri 5 saat 46 dakika televizyon izliyor.

Reklama yönelik dikkatte en büyük payın geleneksel televizyonda olduğu belirtildi; Oranlar şöyle belirtildi:

"Lineer TV yüzde 77, BVOD TV yüzde 11, BVOD Mobil yüzde 3, YouTube yüzde 7, Meta yüzde 2."

Yayın akışında televizyon büyük ekranda izleniyor. Televizyon (lineer-canlı aynı gün) yüzde 99,5, online canlı (CTV+Desktop+Mobil+Tablet) yüzde 0,5.

Raporda, Türk dizilerinin dünyada büyük bir izleyici kitlesine sahip olduğu belirtildi. 2023 yılında 17 farklı Türk dizisi 8 ülkede 24 kez en çok izlenen ilk 10 program arasına girdi.

2018 yılında 14 farklı Türk dizisi 8 ülkede TOP 10'a girmiştir.

2023 yılında ise 17 farklı dizi 8 ülkede TOP 10'a girmiştir.

Raporda ayrıca en çok televizyonda reklamı olan markalara güven duyulduğu ifade edildi.