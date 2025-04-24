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THY Yurt İçi Uçuşlarda Tavan Fiyatı 2850 TL Olarak Belirlendi

THY Yurt İçi Uçuşlarda Tavan Fiyatı 2850 TL Olarak Belirlendi
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TÜRK Hava Yolları, 30 Nisan'a kadar yurt içi uçuşlarda tek yön ve aktarmasız biletlerin tavan fiyatını 2850 TL olarak açıkladı.

TÜRK Hava Yolları (THY) 30 Nisan'a kadar yurt içi uçuşlarda tek yön ve aktarmasız bilet tavan fiyatını 2850 TL olarak açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli yolcularımız, 30 Nisan tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850 TL olarak belirledik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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