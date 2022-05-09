THY yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi - Haberler

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THY yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi

AA - Kenan Irtak - Güncel
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THY yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 salgınının etkisinin azalmasıyla uçuş ağına yeni hatlar eklemeye başladı.

Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 salgınının etkisinin azalmasıyla uçuş ağına yeni hatlar eklemeye başladı.

Uçuş ve yolcu sayısını artıran THY, yurt dışı uçuş ağına 4 yeni hat ekledi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biz uçuyoruz. Yeni hatlarımız Seattle-ABD: 27 Mayıs, Juba-Güney Sudan: 1 Haziran, Buhara: 7 Haziran, Tivat-Karadağ: 11 Haziran, Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

Açılan yeni hatlarla birlikte THY 128 ülkede 338 noktaya ulaşmış olacak.

AA / Kenan Irtak - Güncel

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