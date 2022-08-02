THY Yönetim Kurulu Başkanı: Yaş sınırını 39'a yükseltiyoruz

En son geçtiğimiz şubat ayında kabin memuru alım ilanı açan THY, istihdam edeceği personeli 1 Ocak 1992-31 Aralık 2002 arasında doğan kişilerden seçeceğini duyurmuştu. Bu duyuru ile beraber yaş sınırı 30 olarak belirlenmişti.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJ YAYINLADI

2023 yılında yapılacak personel alımıyla ilgili geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, kabin memuru adaylarını yakından ilgilendiren bir mesaj yayınladı.

YAŞ SINIRI 39'A YÜKSELTİLDİ

2023 yılında yapılacak olan personel alımı ile ilgili ise Prof. Dr. Ahmet Bolat, Linkedin hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Bir kullanıcının "Umarım kabin memuru alımlarında yaş sınırı batan şirketler düşünüp değerlendirilir" ifadelerine yanıt veren Bolat, "Sınırı 39 yaşına çıkarıyoruz" dedi.