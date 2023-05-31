THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Kabin Ekipleriyle Bir Araya Geldi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kabin ekipleri ile bir araya geldi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kabin ekipleri ile bir araya geldi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, programda THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kadaifçiler ve Kabin Hizmetleri Başkanı Özlem Öncel de yer aldı.

THY'nin geçmiş dönem üniformalarını giyen kabin ekipleriyle adeta zaman yolculuğuna çıkılan programda günün anlam ve önemine ilişkin yapılan çeşitli etkinliklerde keyifli anlar yaşandı.

Prof. Dr. Bolat, programda yaptığı konuşmada, gökyüzünde milyonlarca misafirin güven içinde seyahat etmelerini sağlayan THY çalışanlarının Dünya Kabin Memurları Günü'nü kutladı.

Bolat, "Kanatlarımızı açtığımız her bir başarıda emeği büyük olan sizlere, gayretleriniz ve rekora uçmamızda sağladığınız katkılar için teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün ulaştığımız başarıları, gelecekte de sizlerin çalışmalarıyla perçinleyeceğimize inancım tam. Kanatlarımızın gülen yüzleri, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Kabin ekipleriyle yakından ilgilenen Ahmet Bolat ve Bilal Ekşi, pasta kesimi ve fotoğraf çekiminin ardından tüm kabin ekiplerine teşekkür edip uçuşlarına uğurladı.

THY'nin 14 bin 96 kişilik kabin ekibi

Kabin memurluğu, profesyonel meslek olarak 31 Mayıs 1980 yılında kabul edildi.

Türkiye'de 1999'dan bu yana her yıl 31 Mayıs'ta Dünya Kabin Memurları Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Misafirlerini ilk kez 1933 yılında 8 kişilik kabin ekibi ile bulutların üzerine taşıyan THY'nin bugün 14 bin 96 kişilik kabin ekibi bulunuyor.