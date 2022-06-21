THY'ye en üst düzey sertifika

Türk Hava Yolları (THY) IATA'nın (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği ) IEnvA (Çevresel Değerlendirme) programında "En Üst Düzey Sertifika"nın sahibi oldu.

Türk Hava Yolları, havayolu şirketlerinin operasyonlarını çevresel açıdan bağımsız olarak değerlendirmek ve geliştirmek için tasarlanmış çevre yönetim ve değerlendirme sistemi IEnvA (Environmental Assessment) Programı'nda en üst seviyede (Stage 2) sertifika aldı. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen IATA Yıllık Genel Kurul Toplantısı ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'nde düzenlenen törende sertifikayı THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat aldı.

KARARLILIĞIMIZI GÖSTERDİK

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat "Biz kıtalararası yolcu taşımanın yanında, bugün dünyamızın sahip olduğu kültürel, çevresel ve ekonomik değerleri yarınlarımıza taşıyoruz. Bunu yaparken tüm operasyonlarımızda bugünümüzü nasıl daha az tüketiriz ve yarınımızı nasıl koruyabiliriz buna odaklanıyoruz. Kanatlarımızı açarken dünyanın o kanatların altında değil aslında üstünde tutulması gerektiğini, onu taşımamız gerektiğini biliyoruz. En çok ülkeye uçan havayolu olarak dünyamızı seviyor, uçtuğumuz her nokta için değer üretiyoruz. IATA tarafından havacılık sektörüne özgü "Çevre Yönetim Sistemi" modeli olarak tasarlanan IEnVA programında en üst seviyeyi temsil eden Stage 2 sertifikasını doğrudan almayı başaran ilk havayolu olarak bu konudaki kararlılığımızı da gösterdik" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel