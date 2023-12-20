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THY'ye açılan dava sonucunda pazar mesaisi yerine hafta tatili mesaisi uygulanacak

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HAVA-İŞ Sendikası'nın THY'ye açtığı dava sonucunda pazar mesaisi yerine hafta tatili mesaisi uygulanacak.

HAVA-İŞ Sendikası'nın toplu iş sözleşmesinin bir maddesinin yanlış yorumlandığı iddiasıyla Türk Hava Yolları'na (THY) karşı açtığı dava sonuçlandı. Dava sonuncunda pazar mesaisi kavramı yerini hafta tatili mesaisi ifadesine bıraktı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hava-İş Sendikasının, 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 39. Maddesinin yanlış yorumlandığı iddiası ile İstanbul 16. İş Mahkemesi nezdinde Türk Hava Yolları aleyhine açtığı dava Türk Hava Yolları lehine sonuçlandı. Ortaklığımızın, 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi Ek-5 Boş Gün Oran Tablosuna Göre 30 takvim günü çalışma karşılığı kabin ve kokpit personeline aylık 8 boş gün verilmekte olan uygulama haklı bulundu. Böylece, ortaklığımızın başından beri savunduğu şekilde kesin istinaf kararı tesis edilmiş oldu. İlgili hüküm ve düzenlemeler gereği ve işverenin yönetim hakkı çerçevesinde; uçuş personelinin Pazar günü gerçekleştirdiği uçuşlar için hafta tatili fazla mesai ödemesi şeklindeki hatalı uygulama 20.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 31.12.2019 tarihi itibariyle düzeltilmişti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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