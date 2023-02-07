THY ve Pagasus, deprem bölgesindekileri 13 Şubat'a kadar ücretsiz taşıyacak

TÜRK Hava Yolları(THY) ve Pegasus Havayolları, deprem bölgesindeki şehirlerden kalkışlı uçuşlarda, yolcuları 13 Şubat'a kadar tek yön olarak ücretsiz taşıyacağını açıkladı.

TÜRK Hava Yolları(THY) ve Pegasus Havayolları, deprem bölgesindeki şehirlerden kalkışlı uçuşlarda, yolcuları 13 Şubat'a kadar tek yön olarak ücretsiz taşıyacağını açıkladı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Üstün, "Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar tek yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. İlgili uçuşlarımızda yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz" ifadelerini kullandı.