THY ve OGM'den Ağaçlandırma İçin İşbirliği Protokolü

Türk Hava Yolları (THY) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), ağaçlandırma ve ormancılık alanında işbirliği protokolüne imza atıldı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, karbon yutak alanlarının artırılması ve doğa temelli çözümlerle çevresel etkilerin azaltılması gibi hedefleri kapsayan protokolle, yüzölçümünün yüzde 30'u ormanlarla kaplı Türkiye'nin orman varlığının geliştirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelenin desteklenmesi amaçlandı.

THY'nin bugüne kadar düzenlediği çevre odaklı sosyal sorumluluk projeleri, ülke genelinde yüz binlerce fidanın toprakla buluşmasını sağlarken, bu 5 yıllık işbirliği ise yeni orman alanları oluşturularak doğal karbon yutak kapasitesinin artırılmasını hedefliyor.

Protokol uyarınca THY ve OGM tarafından belirlenen bölgelerde ağaçlandırma çalışmaları desteklenecek, orman varlığının genişlemesine katkı sunulacak. Böylece havacılık kaynaklı çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik somut bir adım daha atılmış olacak.

Yalnızca sahada yürütülecek çalışmaları değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik konusunda kurumlar arası eş güdümün artırılmasını da kapsayan işbirliğiyle, ağaçlandırma faaliyetlerinin görünürlüğünün artırılması, toplumda doğa temelli çözümlere yönelik farkındalığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, son 3 yıldır üst üste "En Sürdürülebilir Bayrak Taşıyıcı Havayolu" ödülüne layık görülen THY, karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla filo modernizasyonu, yakıt verimliliğinin artırılması, Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) kullanımı ve "CO2mission" adlı gönüllü karbon dengeleme platformunun devreye alınması gibi yenilikçi uygulamaları hayata geçiriyor.

"Küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye destek olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, OGM ile ağaçlandırma ve ormancılık alanında yaptıkları işbirliği protokolünün, şirketin sürdürülebilirlik stratejisine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Bayrak taşıyıcı havayolu olarak gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmanın en büyük sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayan Ekşi, "Orman Genel Müdürlüğü ile başlattığımız bu anlamlı proje sayesinde hem ülkemizin yeşil dokusunun gelişimine katkıda bulunacağız hem de küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye destek olacağız. Türk Hava Yolları, sürdürülebilirlik odaklı yatırımları ve sosyal sorumluluk projeleriyle sektörde örnek olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de THY ile orman varlığının geliştirilmesine katkı sunacak bu önemli işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

OGM'nin orman varlığını çoğaltmaya devam ettiğini belirten Karacabey, şunları kaydetti:

"Genel Müdürlüğümüzün son 22 yılda toprakla buluşturduğu 7,5 milyarı aşkın fidan ile orman varlığımız her geçen gün büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Ülkemiz, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer almaktadır. Orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında ise yine Avrupa'da 1'inci, dünyada 6'ncı sırada bulunuyor. Türkiye'nin bu alandaki başarısı Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) raporunda da tescillendi. Bu başarıda Türk Hava Yolları gibi değerli markalarımızın da katkıları var."