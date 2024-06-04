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THY ve KM Malta Havayolları ortak uçuşlar için anlaşma imzaladı

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Türk Hava Yolları (THY) ile KM Malta Havayolları, 15 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere ortak uçuşlar yapmak için kod paylaşım anlaşması imzaladı. Anlaşma, her iki bayrak taşıyıcı hava yolunun yolcularına İstanbul ve Malta arasındaki direkt uçuşlarda daha esnek seyahat seçenekleri sunacak.

Türk Hava Yolları (THY) ile KM Malta Havayolları, 15 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere ortak uçuşlar yapmak için kod paylaşım anlaşması imzaladı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kod paylaşımı anlaşması, Dubai'de düzenlenen, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda (IATA AGM) imzalandı. Anlaşma, her iki bayrak taşıyıcı hava yolunun yolcularına İstanbul ve Malta arasındaki direkt uçuşlarda daha esnek seyahat seçenekleri sunacak.

İşbirliği kapsamında KM Malta Havayolları pazarlama uçuş numaralarını THY'nin İstanbul-Malta seferlerine yerleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, KM Malta Havayollarıyla yaptıkları kod paylaşımı anlaşmasının iki ülke arasındaki işbirliğini yeniden güçlendirecek olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Anlaşmanın her iki ülkeye önemli katkılar sunacağına dikkati çeken Ekşi, "Bu ortaklık sadece Maltalı yolcuların THY'nin küresel ölçekteki geniş ağından faydalanmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Malta'dan daha fazla ziyaretçinin eşsiz ülkemiz Türkiye'yi ziyaret etmesini teşvik ediyor. Aynı şekilde Akdeniz'in büyüleyici ada ülkesi Malta da daha fazla ziyaretçi çekecektir. Başarılı ve uzun soluklu bir işbirliği için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

KM Malta Havayolları İcra Kurulu Başkanı David G. Curmi ise THY'yi ortak uçuş partnerleri arasında saymaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Curmi, İstanbul'un Malta'ya her gün iki sefer uçuş düzenleyen, Maltalı müşterilerine geniş bir destinasyon seçeneği sunan önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, "Ayrıca, bu anlaşma uluslararası yolcularımıza Malta Uluslararası Havalimanı üzerinden gelişmiş bağlantı imkanları sunacaktır. Bu aynı zamanda KM Malta Havayollarının büyük taşıyıcılar tarafından tercih edilen bir ortak olarak kabul edildiğini de göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Ortak uçuş biletleri, "turkishairlines.com" ve "kmmaltairlines.com" internet siteleri aracılığıyla satın alınabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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