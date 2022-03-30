THY VE ERKA'DAN TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ BİR SOLUK; 'TURKİSH AİRLİNES HOLİDAYS'IN LANSMANI GERÇEKLEŞTİ

? Türk Hava Yolları ve ERKA Grubu'nun sektöre yeni bir soluk getirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Turkish Airlines Holidays'ın lansmanı gerçekleşti.

Türk Hava Yolları'nın 100 yıla dayanan deneyimi ile turizm ve seyahat sektörünün öncülerinden olan ERKA Grubu'nun sektöre yeni bir soluk getirecek iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında, 'Yepyeni ve kişiselleştirilmiş bir tatil deneyimi' mottosuyla hayata geçirilen 'Turkish Airlines Holidays'ın lansmanı İstanbul Bakırköy'de gerçekleşti.

Lansmanda Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ve ERKA Grubu CEO'su Serhat Kahraman, 'Turkish Airlines Holidays' ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'SEYAHAT PLANLAMA SÜRECİ KOLAYLAŞACAK'

Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 'Tatil paketi kavramıyla misafirlerimizin seyahat planlama süreci mümkün olduğunca kolaylaşacak. Zira Türk Hava Yolları'nın uçtuğu 300'den fazla destinasyonu ve dünyanın dört bir yanında anlaşmalı olduğumuz 550 binden fazla tesisi, misafirlerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre harmanladık. Tatil paketlerini en uygun koşullarda, optimum fiyatlarla sunmanın yollarını aradık. Bugün lansmanını yaptığımız Turkish Airlines Holidays markamız Türkiye çıkış ve iç hatta hizmet vermeye başladı. Ülke turizminin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla markamızı kısa sürede yurtdışı pazarda da hizmet sunmak ve global çapta önemli bir tatil paketi oyuncusu haline getirmeyi hedefliyoruz' dedi.

Olmuştur, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Dünyanın her yerinde yolcuların yanında yer alarak, tatil paketinde de kusursuz bir müşteri deneyimini temel alan vizyon doğrultusunda, 7/24 ulaşılabilen seyahat asistanları ve etkileşim merkezimizle seyahat öncesi, esnası ve sonrasında ziyaretçilere hizmet vermeye devam edeceğiz. Turkish Airlines Holidays, tatil paketi kapsamında Miles&Smiles üyelerine uçuş Miline ek olarak tatil paketinde geçerli olan otel, transfer ve araç kiralama gibi ek hizmetlerden de Mil kazanma olanağı sunuluyor.'

'ÜLKE TURİZMİ GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAYI HEDEFLİYORUZ'

İş birliğini değerlendiren ERKA Grubu CEO'su Serhat Kahraman ise 'Herkesin dünyayı deneyimleyebilmesi için en yeni ve teknolojik çözümleri sunma vizyonumuzla Türk Hava Yolları ile önemli bir iş ortaklığı gerçekleştirdik ve bu birliktelikle 'Turkish Airlines Holidays' markası doğdu. Turkish Airlines Holidays ile Türkiye'ye yurtdışından daha fazla turist getirmenin yanısıra yurtdışı ülkeler arasında tatil paketleri sunarak ülke turizminin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Türkiye'de lansmanını müteakip, yurt dışı pazarlara açılım ve global büyüme ile yurtdışından gelen turist çeşitliliğini artıracağımıza ve ülkemizde turizm sezonunu uzatacağımıza inanıyoruz? yorumunda bulundu.