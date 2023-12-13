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THY ve AnadoluJet'in Trabzon seferleri iptal edildi

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Türk Hava Yolları (THY) ile AnadoluJet'in Trabzon'a yapacağı bazı seferler, 15 Aralık Cuma Trabzon Havalimanı'nda yapılacak pist çalışmasından dolayı iptal edildi.

Türk Hava Yolları (THY) ile AnadoluJet'in Trabzon'a yapacağı bazı seferler, 15 Aralık Cuma Trabzon Havalimanı'nda yapılacak pist çalışmasından dolayı iptal edildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Havalimanı 15 Aralık'ta pistteki çalışma nedeniyle 10.00 ila 16.00 saatleri arasında hava trafiğine kapatılacak.

Bu saatler arasında yapılması planlanan THY'nin 4 ve AnadoluJet'in 8 seferi karşılıklı iptal edildi.

Uçuşlarla ilgili güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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