THY Uçuş Ekibi Yolculara Sürpriz Yaptı

TÜRK Hava Yolları uçuş ekibinden yolcuları şaşırtan sürpriz. Piyanoyla gençlik marşını çalmaya başlayan THY pilotu İbrahim Levent Duran'a kemanıyla kabin memuru İmce Eylül Işık ve flütle Ece Su Acar eşlik etti.

THY, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yolcularını şaşırtan bir sürprizle kutladı. İstanbul Havalimanı'nda bulunan Turkish Airlines Lounge'de yolcular uçuşları öncesi dinledikleri sırada çalan bir müzikle şaşırdılar. Salonda bulunan piyonun başına geçen THY pilotu İbrahim Levent Duran 'Gençlik Marşı'nı çalmaya başladı. Pilota kemanıyla kabin memuru İmce Eylül Işık ve flütle Ece Su Acar eşlik etti. O sırada renkli görüntüler ortaya çıkarken, yolcular marşa eşlik ettiler. THY o videoyu "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kurulan Türk Hava Yolları, Türkiye ile birlikte büyüdü. Bugün, bayrağımızı tüm dünyada temsil etmenin gururunu gençlerimizle paylaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.