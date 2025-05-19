THY Uçuş Ekibi Yolculara Sürpriz Yaptı

THY Uçuş Ekibi Yolculara Sürpriz Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla İstanbul Havalimanı'nda yolculara müzik ziyafeti sundu. Pilot İbrahim Levent Duran, gençlik marşını çalarken kabin memurları eşlik etti.

TÜRK Hava Yolları uçuş ekibinden yolcuları şaşırtan sürpriz. Piyanoyla gençlik marşını çalmaya başlayan THY pilotu İbrahim Levent Duran'a kemanıyla kabin memuru İmce Eylül Işık ve flütle Ece Su Acar eşlik etti.

THY, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yolcularını şaşırtan bir sürprizle kutladı. İstanbul Havalimanı'nda bulunan Turkish Airlines Lounge'de yolcular uçuşları öncesi dinledikleri sırada çalan bir müzikle şaşırdılar. Salonda bulunan piyonun başına geçen THY pilotu İbrahim Levent Duran 'Gençlik Marşı'nı çalmaya başladı. Pilota kemanıyla kabin memuru İmce Eylül Işık ve flütle Ece Su Acar eşlik etti. O sırada renkli görüntüler ortaya çıkarken, yolcular marşa eşlik ettiler. THY o videoyu "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kurulan Türk Hava Yolları, Türkiye ile birlikte büyüdü. Bugün, bayrağımızı tüm dünyada temsil etmenin gururunu gençlerimizle paylaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Beklenen görüşme için saat verildi
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı

Akaryakıt istasyonundaki olay gasp değilmiş! İşin aslı ortaya çıktı
Türkiye'de maaşlardan ev kiralarına ayrılan pay rekora koşuyor

İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Çalhanoğlu'nun takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti

Hakan'a büyük şok! Takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira

Maydonoz Döner'le ilgili olay rapor! Aktarılan para dudak uçuklattı
New York Times Meydanı'nda görkemli mehteran konseri

Dünyaca ünlü meydanda görkemli mehteran konseri
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.