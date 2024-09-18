Üye Girişi
Haberler

THY Uçağında Olay Çıkaran B.G. Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY'nin İstanbul-Londra seferinde olay çıkaran B.G., mahkemece tutuklandı. B.G. hakkında mala zarar verme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

THY'nin İstanbul- Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran ve kara listeye alınan B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

THY'nin 14 Eylül'deki İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran B.G. kara listeye alınmıştı. B.G. hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Mala zarar verme' ve 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. B.G. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Havacılık Güvenlik İstanbul 3-sayfa Ekonomi Olaylar Ulaşım Güncel Londra Hukuk

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği siber saldırıya Türkiye'den ilk tepki!

Türkiye'den ilk tepki! "Netanyahu savaşı yaymak istiyor"

 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo

İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo

 Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?

Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik var!
Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Spagetti Köfte tarifi! En güzel Spagetti Köfte tarifi! Spagetti Köfte tarifi nasıl yapılır? Spagetti Köfte için malzemeler! MasterChef Porçini Mantarlı Ravioli tarifi! En güzel Porçini Mantarlı Ravioli tarifi! Porçini Mantarlı Ravioli tarifi nasıl yapılır? Porçini Mantarlı MasterChef Tagliatelle Alla Bolognese tarifi! En güzel Tagliatelle Alla Bolognese tarifi! Tagliatelle Alla Bolognese tarifi nasıl yapılır? Tagliatelle MasterChef Tagliolini Burro E Tartufo tarifi! En güzel Tagliolini Burro E Tartufo tarifi! Tagliolini Burro E Tartufo tarifi nasıl yapılır? Tagliolini Bursa elektrik kesintisi! 18-19 Eylül Mudanya, Gürsu, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? MasterChef Çikolatalı Ravioli tarifi! En güzel Çikolatalı Ravioli tarifi! Çikolatalı Ravioli tarifi nasıl yapılır? Çikolatalı Ravioli için malzemeler! Gaziantep elektrik kesintisi! 18-19 Eylül Şahinbey, Nurdağı, Nizip elektrik kesintisi listesi MasterChef Cannelloni tarifi! En güzel Cannelloni tarifi! Cannelloni tarifi nasıl yapılır? Cannelloni için malzemeler! MasterChef'ten En Güzel Maltagliati All'Arrabbiata Tarifi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Eylül Karabağlar, Bayraklı, Torbalı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 18-19 Eylül Akhisar, Kırkağaç, Demirci elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });