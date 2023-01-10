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THY uçağı kuş sürüsüne girdi

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THY uçağı kuş sürüsüne girdi

Türk Hava Yollarının (THY) Entebbe-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi.

Türk Hava Yollarının (THY) Entebbe- İstanbul seferini yapan yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi.

Alınan bilgiye göre, Uganda'nın Entebbe kentinden İstanbul Havalimanı'na gelecek TK 606 sefer sayılı Airbus A330 tipi yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne daldı.

Uçuş ekibi bunun üzerine havada bir süre tur atarak, gerekli kontrollerin yapılması için Entebbe'ye geri döndü.

Uçakta yapılan kontrollerde seferin icra edilmesi için herhangi bir soruna rastlanmadı.

Entebbe'den tekrar havalanan THY uçağı, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Havalimanı Türk Hava Yolları İstanbul Güncel Haberler

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