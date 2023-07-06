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THY Uçağı Hamburg Havalimanı'na Acil İniş Yaptı

THY Uçağı Hamburg Havalimanı'na Acil İniş Yaptı

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Hamburg-İstanbul seferini yapan THY uçağının 'galley' bölümünden kalkışından kısa bir süre sonra dumanlar yükseldi. Uçak acil iniş yaparak Hamburg Havalimanı'na geri döndü.

HAMBURG- İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağının 'galley' bölümünden kalkışından kısa bir süre sonra dumanlar yükseldi. Olay üzerine uçak Hamburg Havalimanı'na geri dönerek acil iniş yaptı. Hamburg Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçağın kalkışından kısa bir süre sonra 'galley' bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar kısa bir sürede kabini etkisi altına aldı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Hamburg Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek acil iniş izni istedi. Uçağın inişi öncesi apronda itfaiye ekipleri hazır bekletilirken, uçak inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hamburg Havalimanı Türk Hava Yolları İstanbul Güncel Haberler

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