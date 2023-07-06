THY Uçağı Hamburg Havalimanı'na Acil İniş Yaptı
Güncel Haberler
Hamburg-İstanbul seferini yapan THY uçağının 'galley' bölümünden kalkışından kısa bir süre sonra dumanlar yükseldi. Uçak acil iniş yaparak Hamburg Havalimanı'na geri döndü.
HAMBURG- İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağının 'galley' bölümünden kalkışından kısa bir süre sonra dumanlar yükseldi. Olay üzerine uçak Hamburg Havalimanı'na geri dönerek acil iniş yaptı.
Hamburg Havalimanı Türk Hava Yolları İstanbul Güncel Haberler