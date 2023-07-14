THY Trabzon seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Trabzon Havalimanı'nda yapılacak pist onarım çalışması nedeniyle yarınki bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler arasında Anadolujet ve THY'nin İstanbul, Ankara ve Amman'a olan uçuşları bulunuyor.