THY, Tivat ve Bargamo'ya tarifeli sefer başlattı - Haberler

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THY, Tivat ve Bargamo'ya tarifeli sefer başlattı

AA - Abdulkadir Günyol - Güncel
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THY, Tivat ve Bargamo'ya tarifeli sefer başlattı

Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'ın Tivat ve İtalya'nın Bargamo şehirlerine tarifeli sefer başlattı.

Türk Hava Yolları (THY), Karadağ'ın Tivat ve İtalya'nın Bargamo şehirlerine tarifeli sefer başlattı.

THY, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile yeni tarifeli seferlerini duyurdu.

Açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Karadağ'ın Tivat ve İtalya'nın Bargamo şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

AA / Abdulkadir Günyol - Güncel

Türk Hava Yolları, Karadağ, İtalya, Güncel, Haberler

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