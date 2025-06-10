THY, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın Doğum Yeri Osmancık İlçesinin Adını Uçağa Verecek

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın doğum yeri olan Çorum'un Osmancık ilçesinin adını filoya yeni katılacak olan Airbus A350 tipi uçağa vereceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bolat, "Filomuzda "Osmancık" isminde bir uçağımız bulunmuyor. Yakın zamanda teslim A321 NEO uçağımız, 30 Haziran fabrika teslim bir A350 ve bir de B787 uçağımız var. İlçe isimlerini dar gövde uçaklara yazıyoruz ama Aybüke öğretmenimizin aziz hatırasına, A350 uçağımıza "Osmancık" ismini vereceğiz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Cenab'ı Allah onlardan razı olsun" paylaşımında bulundu.